Meisje (8 jaar) bosjes ingesleurd en betast: pedofiel droomde over ‘meisjes in luiers’

Alle circa 3800 geldautomaten en geldstortautomaten van de grote banken in Nederland zijn tijdelijk uitgezet. Geldmaat, de organisatie die de automaten voor de banken beheert, heeft dat gedaan naar aanleiding van een netwerkstoring van de softwareleverancier in Noorwegen. Inmiddels is de storing grotendeels verholpen en zijn de automaten opnieuw opgestart.

21 december