Meisje (15) doodgereden in Heerhugowaard, bestuurder hield mogelijk straatrace

Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over de geruchten. ,,Daar is nu nog geen uitsluitsel over te geven, want het onderzoek is nog in volle gang”, laat een woordvoerder van de politie Noord-Holland weten.



De politie heeft twee mannen (26 en 28 jaar) uit Heerhugowaard aangehouden. Een daarvan is de bestuurder van de betrokken auto, die mogelijk dus meedeed aan een straatrace. De andere is de bestuurder van een tweede personenauto die ook betrokken zou zijn geweest bij de aanrijding. De mannen zijn overgebracht naar het politiebureau en hun rijbewijzen en telefoons zijn in beslag genomen.