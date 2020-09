Meisje (12) redt zichzelf en vader na ongeval op A59 bij Waalwijk

De auto met daarin vader en dochter reed eerst tegen een vangrail aan en kwam daarna aan de andere kant van de weg in de sloot terecht. Na het ongeluk wist de dochter door met lamp van haar mobiele telefoon te zwaaien de aandacht van een andere automobilist te trekken. Die schoot te hulp.



Er waren twee takelwagens nodig om de auto uit de sloot te halen. De vader is met klachten aan zijn borst, nek en hoofd naar het ziekenhuis gebracht. Hij gaf volgens een woordvoerder van de politie zelf aan onder invloed te zijn van alcohol. In het ziekenhuis is een bloedtest afgenomen om te controleren of hij meer alcohol op had dan toegestaan. Zijn rijbewijs is in afwachting daarvan ingenomen.



Het 12-jarige meisje bleef ongedeerd. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Het meisje heeft van de politie een knuffelbeer gehad voor haar dappere optreden.