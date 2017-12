Megakreeft Louis (80) tevreden in zijn 'rusthuis' in het Dolfinarium

Louis werd door Canadese vissers gevangen bij Novia Scotia en belandde uiteindelijk bij Haarlemse restaurant The Louisiana Lobstershack. Eigenaar Fausto Albers heeft in zijn culinaire leven veel kreeften gezien, maar een exemplaar van 8,2 kilo was ook voor hem een unicum. ,,Ik had er oprecht moeite mee om hem rücksichtslos in de pan te gooien'', zegt hij. ,,Ons motto zo richting de kerst is: 'don't be shellfish', dus toen ontstond het idee om hem te veilen voor het goede doel: The Ocean Cleanup, een organisatie die afval uit oceanen opruimt. Immers, zonder schone oceanen, geen kreeft.'' Voor de winnaar zou Louis, zoals hij werd gedoopt, dan exclusief bereid worden.

Laaiend enthousiast

Klant Yvonne van Eerden zag dat anders. Zij vond dat Louis na 80 jaar een ander lot verdiende en bood 400 euro; meteen ook het hoogste bod. ,,Zo'n imposant beest. Ik ben geen dierenactivist en ook geen vegetariër, maar er moest een manier te vinden zijn om geld in te zamelen èn dit prachtige exemplaar te laten leven. Daar is ie toch geen tachtig voor geworden?'' Een telefoontje aan het Dolfinarium bleek de sleutel. Van Eerden kreeg verzorger Manus Boerlage aan lijn, expert op het gebied van haaien, roggen en schaaldieren. Die was laaiend enthousiast. ,,We hebben niet zoveel kreeften en zeker niet van deze omvang en leeftijd.''

Privé-verblijf

Vanmiddag was het zover en brachten restaurateur Albers en klant Van Eerden gezamenlijk Louis met de auto naar zijn 'verzorgingstehuis', een fors privé-verblijf van 24 kuub vlakbij het roggenbassin. ,,Hem bij Merlijn, onze Europese kreeft, plaatsen is niet zo'n goed idee'', aldus de baardige Boerlage.



,,Kreeften zijn nogal territoriaal en ook niet vies van kannibalisme. Dat had de kleinere Merlijn beslist niet overleeft. En dat zou jammer zijn, want aan hem kleeft een bijna net zo'n bijzonder verhaal. Hij werd namelijk in 2012 door een man uit Arnhem aangetroffen in een kerstpakket. Levend en wel!''



Louis werd onder flinke belangstelling 'te water gelaten' en leek zich onmiddellijk thuis te voelen. Fausto Albers kon een forse glimlach niet onderdrukken. ,,Dit is de beste uitkomst die we konden wensen.'' Lachend: ,,Niet in het minst voor Louis zelf!''