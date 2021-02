Megaboete dreigt voor horecabaas door gedrag schaatsgekke klanten: ‘Echt onbegrijpelijk’

Vrijspraak voor attractie­park Walibi in zaak van gruwelijk kart-ongeluk 13-jarig meisje

10 februari Attractiepark Walibi heeft geen schuld aan een gruwelijk ongeluk waarbij een 13-jarig meisje met haar haren in de motor van een kart terechtkwam. De rechtbank in Amsterdam vindt dat Walibi-medewerkers voldoende instructies gaven en oordeelt dat de karts en de kartbaan in orde waren.