Megablunder Harkemase Boys wordt wereldnieuws

,,Ik was helemaal niet bezig met missen. Ik wilde de bal hoog binnenschieten en ik was eigenlijk al bezig met juichen. Maar de bal kwam op een polletje…’’ Dennis van Duinen lacht als een boer met kiespijn.



Heel voetballend Nederland heeft het filmpje inmiddels gezien. Een werkelijk bizar moment, gistermiddag bij het duel in de Derde Divisie tussen Harkemase Boys en SV Capelle. De thuisploeg had een 2-0 voorsprong genomen, waarna Dennis van Duinen de wedstrijd vroeg in de tweede helft kon beslissen. Hij produceerde echter de blunder van de eeuw (te zien vanaf minuut 3), waarna zijn ploeg het duel ook nog eens met 2-3 verloor...



,,Dat maakt het extra zuur. Ik ben gaan douchen en meteen naar huis gegaan", vertelt Van Duinen. De video werd vandaag overal opgepikt. Zelf heeft de linksback de video ook al bekeken. ,,Een keer. Meer dan genoeg. Ik probeer het grappige er maar van in te zien. De volgende keer loop ik met de bal over de doellijn en juich ik pas als ik zeker weet dat-ie zit...’’