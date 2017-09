Mega-tonijn op toonbank Zeeuwse visboer

Vishandelaar De Houck kocht de blauwvistonijn, veel in sashimi gebruikt, in Denemarken op de veiling. Hij hoefde weinig moeite te doen om hem te slijten. ,,Binnen een paar minuutjes was ik hem kwijt aan een groothandel in Brabant. Die zal de tonijn onder zijn klanten verdelen, dus waarschijnlijk ligt de vis straks in stukjes in verschillende restaurant in Brabant en Zeeland. Maar waar precies, dat is nog even afwachten'', aldus De Houck in een radio-programma van Omroep Zeeland.



Het Wereld Natuur Fonds kwam eerder deze week al met het heuglijke nieuws dat de blauwvistonijn weer in de Noordzee zwemt. Volgens het WNF is er al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw geen blauwvintonijn meer gezien in de Noordzee. De grote roofvis is verdwenen door overbevissing en mogelijk veranderingen in de voedselketen in zee.