Meesteroplichter Ari Olivier (78) slaat overvallers zijn huis uit

De drie overvallers zijn bewust op zijn huis in Nieuw Vennep afgekomen, denkt Olivier, die vooral in de jaren 80 en 90 landelijke bekendheid verwierf als een charmante maar uiterst gewiekste meesteroplichter. Op televisie rookte hij Montecristo-sigaren, droeg peperdure horloges en had een Bentley of Jaguar onder zijn kont. Ook deze zaterdag 7 oktober stonden er met een Maserati en een BMW geen boodschappenwagens voor de deur.



,,Toen de schuifdeur zo’n 60 centimeter was geopend, wilde de eerste overvaller binnenkomen'', vertelt Olivier. ,,Met alle kracht heb ik hem naar buiten gesmeten. Ik mag een jaartje ouder zijn, maar ik ben altijd beresterk geweest. Zelf viel ik ook naar buiten. Een ander sloeg me met een hardhouten tuinstoel op mijn rug, maar ik heb dat niet eens gevoeld. Wat er toen in de vechtpartij is gebeurd kan ik me niet eens precies herinneren, maar ineens vluchtten die drie alle kanten op.''