Meeste verkeersdoden in Brabant: deze ongelukken maakten diepe indruk

Nederland kende vorig jaar de grootste stijging in het aantal verkeersdoden sinds 30 jaar, en Brabant spring er in negatieve zin uit. Vorig jaar kwamen honderdvijftig mensen om het leven, 52 meer dan het jaar daarvoor. Achter al die tragische ongelukken zit een verhaal. Bijvoorbeeld over een 16-jarige scholier die zijn diploma nooit kon ophalen, over vier basisschoolleerlingen en over een Roemeens stel dat zou gaan trouwen. Een selectie.

In Brabant steeg het aantal verkeersdoden vorig jaar het hardst in Nederland. Een overzicht van de verkeersongevallen in 2018 met de meeste impact. Wij hebben een selectie gemaakt uit de ongelukken waarover de redactie berichtte. Lees verder onder de grafiek.

Trieste dieptepunten waren het spoordrama in Oss en de frontale botsing van een bestelbus en een vrachtwagen op de N270. Op die weg tussen Helmond en Deurne kwam er een einde aan het leven van vijf arbeidsmigranten. Roemenen, die het stadje Caracal uit armoede ontvluchtten op zoek naar een beter bestaan.

Het busje waarin zij reden kwam op de linker weghelft terecht. Een vrachtwagenbestuurder kon hen niet meer ontwijken. Nabestaanden in Roemenië waren verslagen. ,,Deze zomer zouden ze gaan trouwen”, vertelt Petruţa, zowel moeder als schoonmoeder van twee van de slachtoffers. ,,In plaats van een bruiloft kregen we een begrafenis.”

Volledig scherm Adina Soreanu en Aurel Soreanu kwamen om bij het ongeluk bij Helmond. © Chiel Timmermans

Spoordrama

Een andere gitzwarte dag is het ongeval waarbij vier kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar het leven lieten. De Stint waarin Fleur, Kris, Dana en Liva naar school werden gebracht, belandde vanwege een technisch mankement voor een trein bij station Oss-West. Die kon niet meer stoppen.

Het werd een beladen en emotionele dag voor Oss. De herdenkingsdienst een week later was indrukwekkend. Het bracht de stad samen.

Volledig scherm De herdenking van het spoordrama in Oss. © Gabor Heeres / foto Mallo

Volledig scherm Brandweerlieden die hulp hadden geboden na het ongeluk tussen de trein en de bakfiets, waarbij vier kinderen omkwamen, bezochten de spontane herdenking nabij de spoorwegovergang. © ANP

Trauma voor het leven

Een jonge vrouw (35) uit Breda overleed op 21 februari, nadat zij was aangereden op de A58 bij Gilze. Vanwege onbekende redenen belandde zij te voet op de snelweg. Een vrachtwagenchauffeur schepte de Bredase. Meerdere automobilisten reden vervolgens over haar heen. Zij liepen een trauma voor het leven op.

Nog geen maand later kwam een 70-jarige man uit Vught om. Hij schoot zijn schoonzoon, die met pech op de uitvoegstrook van de A2 bij Vught stond, te hulp. De Vughtenaar parkeerde zijn auto voor de pechauto. Een derde auto reed in volle vaart tegen de stilstaande auto’s aan. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie adviseert, zeker na dit ongeluk, om altijd 112 te bellen wanneer je je niet veilig voelt met autopech op de snelweg.

Twee dodelijke ongelukken in één weekend

In het weekend van 9 en 10 juni 2018 eindigden vier levens in het West-Brabantse verkeer. De 16-jarige Dilan Shikhou uit Oosterhout en een 37-jarige man uit Etten-Leur werden op zaterdagmiddag slachtoffer van een ernstig ongeluk op de A59 bij Made. Dilan had net zijn vmbo-diploma gehaald. Hij kon het papiertje nooit in ontvangst nemen.

De 49-jarige voormalig imam Abdullah Haselhoef uit Dordrecht en een 27-jarige spookrijder uit Litouwen kwamen in de nacht daarop om het leven. Hun twee auto's kwamen op hoge snelheid met elkaar in aanraking op de A16 bij Breda.

Volledig scherm Een stille tocht in Made voor de overleden Dilan (16). © Marcel van Dorst / MaRic Media

In de avondspits van 19 juni komt een 42-jarige Bulgaar om het leven bij knooppunt Ekkersweijer bij Eindhoven. Er stond op dat moment een file. Een 19-jarige man zag dat te laat en klapte achterop de achterste auto's en werd aangehouden. Twee andere slachtoffers raakten zwaargewond.

Quad

Pakketbezorger Rick van Loosbroek (31) rijdt 8 juli op een zomerse zondagavond op een quad over de A2 bij Den Bosch. Hij reed met een vriend op de driewieler, eigendom van reality-ster Nicky Zouwer, maar raakte de controle kwijt. Hij overleeft het niet. Klanten van PostNL sturen het bedrijf nadien kaartjes. ,,Het toont hoe geliefd hij was.” Nabestaanden van de Rosmalenaar liggen maanden later nog altijd juridisch in de clinch met Zouwer.

Video's van slachtoffers

Hulpdiensten komen op zaterdagochtend 4 augustus massaal ter plaatse op de A58 bij Gilze. Een aanrijding tussen een camper en een Volvo kost een 48-jarige man uit Roermond het leven.

Wat het meest bijblijft: terwijl de Limburger vecht voor zijn leven, maken tientallen voorbijgangers filmpjes van de situatie. Agenten zijn furieus, CDA-politica Madeleine van Toorenburg stelt Kamervragen hierover.

Volledig scherm Terwijl een 48-jarige Limburger vecht voor zijn leven, maken automobilisten filmpjes van de rampplek. © Jack Brekelmans/Persburo BMS

Een vrachtwagen vol varkens botst dinsdagavond 9 oktober in de buurt van de High Tech Campus achterop een 50-jarige bestuurder uit Helmond. Hij overleeft de klap niet. Doordat de varkens uit de wagen ontsnappen, duurt het uren voordat de weg weer open kan.

Op de snelweg A4 tussen Woensdrecht en Bergen op Zoom vinden de maand daarop twee dodelijk crashes plaats. Woensdag 17 oktober overlijdt een 32-jarige Amsterdammer. Zijn bestelbus raakt een vrachtwagen. Even verderop valt op 8 november een Duitser van 56 te betreuren, nadat twee vrachtwagens botsen.

Drama voor familie uit Oss

Een familiedrama vindt plaats als in de nacht van 16 op 17 november een auto met vijf familieleden van de weg raakt bij Rosmalen. De 46-jarige Züleyha Kaba uit Oss komt om het leven. Haar man, twee zoons en schoonmoeder zitten ook in de wagen en raken gewond. Het gezin van Turkse komaf kwam terug van een condoleancebezoek in Frankrijk.

Spookrijder bij Maarheeze

Als een 63-jarige man uit België op 22 november in tegengestelde richting over de A2 rijdt, gaat dat wonder boven wonder kilometers lang goed. Tientallen weggebruikers komen de spookrijder tegen en maken melding.

Hulp komt te laat. Bij Maarheeze komt een 28-jarige man uit Weert frontaal met de Belg in botsing. Ze overlijden allebei. De vriendin van de Limburger zat ook in de auto en raakt lichtgewond.

In de laatste maand van het jaar gaat het nog gruwelijk mis op een viaduct bij Prinsenbeek. Vanwege onbekende redenen botsen twee auto's tegen elkaar. Een van de voertuigen vliegt in brand. Er zijn twee dodelijke slachtoffers te betreuren, een andere betrokkene raakt zwaargewond.