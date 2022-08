Meeste regio’s prikken inmiddels tegen apenpokken

Eerste Rotterdam­mers gevacci­neerd tegen oprukkend apenpokken­vi­rus

De eerste Rotterdammers die een vaccin tegen het apenpokkenvirus willen hebben, zijn donderdag geprikt. Op de priklocatie bij Rotterdam The Hague Airport meldden zich 84 mensen. Het aantal personen in ons land dat besmet is, gaat richting de duizend.

5 augustus