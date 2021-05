Meerdere zwaargewonden bij ernstig ongeluk bij Borger

Sterrenkun­di­ge Kees de Jager, bedenker van ‘oerknal’, overleden

28 mei De Utrechtse sterrenkundige Kees de Jager is donderdag op honderdjarige leeftijd overleden in zijn geboorteplaats Den Burg, op Texel. De Jager richtte een voorloper van het Netherlands Institute for Space Research (SRON) op en was de bedenker van de Nederlandse vertaling voor big bang, ‘oerknal’.