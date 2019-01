Meer ziekenhuispersoneel haalt griepprik

Schaatsijs en sneeuw smelten in rap tempo weg

8:54 Geniet nog even van de sneeuwpret en het schaatsijs, want vanaf vanmiddag smelt het in rap tempo weg. Na een week met vrieskou doet zachte lucht vanaf de Atlantische Oceaan een aanval om ons land te veroveren. Dit gaat niet zonder slag of stoot, want er valt regen en regionaal ook sneeuw. De vrijdagavondspits kan druk verlopen.