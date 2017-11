Meer vuurwerkincidenten in en rond stadions

De politie maakt zich zorgen over het gebruik van vuurwerk in en rond voetbalstadions. Afgelopen voetbalseizoen steeg het aantal incidenten met vuurwerk in en rond stadions van 236 naar 277. Daarbij vielen ook slachtoffers.

Frank Paauw, portefeuillehouder Voetbal voor de Nationale Politie, wil daarom meer inzetten op de bestrijding van vuurwerk. De afgelopen jaren is er volgens Paauw, politiechef in Rotterdam, enorm veel verbeterd als het gaat om de veiligheid en toegankelijkheid van stadions. ,,Qua politie-inzet en het totale aantal incidenten zien we een stabilisatie, maar als het gaat om het aantal vuurwerkincidenten gaat dat niet goed'', aldus Paauw.

De incidenten variëren van het 'gewoon' afsteken van vuurwerk, dat verboden is, maar soms vallen er ook gewonden. ,,Mensen denken vaak dat een stadionfakkel relatief onschuldig is, maar de temperatuur van zo'n ding kan oplopen tot over de 1000 graden Celsius. Er komen gloeiende vonken van af om nog maar te zwijgen over de giftige rook die mensen inademen.'' Eind april moesten tijdens PSV-Ajax tribunes worden ontruimd vanwege een verstikkende zwarte rook. Vijftien mensen werden behandeld voor ademhalingsproblemen.

Steentje bijdragen

De UEFA zet komend seizoen volop in op het uitbannen van vuurwerk uit voetbalstadions. ,,Wij moeten daar ook ons steentje aan bijdragen'', zegt Paauw. Naast handhaving en sancties gelooft de politiechef vooral in een gedachteverandering bij mensen. ,,Vuurwerk in stadions wordt vaak als sfeerverhogend gezien. Maar vroeger rookte bij ons in de familie ook iedereen in de huiskamer. Dat doet nu niemand meer en het is nog steeds gezellig.''