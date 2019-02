Meer vliegtuigen op Schiphol is een ‘wensdroom’

Man na zeventien jaar aangehou­den voor verkrach­ting 18-jarige vrouw

10:56 Een 57-jarige man is vanochtend aangehouden voor een verkrachting in 2002. Op 17 september 2002 werd een destijds 18-jarige vrouw verkracht na een aanrijding met de verdachte in het Limburgse Horst. De man is opgepakt na een dna-match, meldt de politie.