Meer schadeclaims na onterechte nacht in de politiecel

13 november Pieter Omtzigt is niet langer CDA-woordvoerder over MH17, omdat hij de zoektocht naar de waarheid niet wil belasten met een discussie over zijn handelen. Hij stopt voorlopig met het dossier na zijn misser rond een 'nepgetuige' in het MH17-onderzoek. 'De daders moeten worden berecht, daar gaat het om.'