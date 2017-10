Meer ouderen sterven door val

Vorig jaar was driekwart van de overledenen door een val 80 jaar of ouder. Bij vrouwen was 84 procent van de overledenen door zo'n uitglijder ouder dan 80 jaar, bij mannen was dit 66 procent. Volgens het CBS neemt het aantal dodelijke vallen het sterkst toe bij 90-plussers. In de afgelopen vijf jaar is dat aantal zelfs bijna verdubbeld tot 1308.