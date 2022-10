Meer mensen zijn omgekeerde vlaggen zat: ‘Ik krijg oprechte bedankjes omdat ik mijn verhaal heb gedaan’

Passagier glipt zonder controle vlucht binnen in Rotterdam: toestel maakt tussenlan­ding in Madrid

Een Transavia-vlucht van Rotterdam naar Malaga heeft gisteravond een tussenlanding gemaakt in Madrid, omdat een passagier ongezien het vliegtuig binnen was geglipt. De passagier is door de Spaanse politie van boord gehaald. Dat wordt aan deze site bevestigd door Transavia en de Koninklijke Marechaussee. Het zou gaan om een Russische vrouw.

10:09