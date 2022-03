Meer mensen tanken zonder te betalen door dure brandstof

Video Uit de kast betekent weg uit Oldebroek: ‘Ik weet dat ik in elkaar geslagen word, alleen nog niet wanneer’

Er mag dan een regenboogvlag wapperen op Coming Out Day in Oldebroek, daarmee is de Veluwse gemeente voor lhbti’ers allerminst een oase van acceptatie. Nu de lokale partij Christelijk Verbond Oldebroek het bestrijden van die vlag tot speerpunt bij de gemeenteraadsverkiezingen benoemt, staan begrippen als tolerantie en verdraagzaamheid zwaar onder druk. Twee jonge lhbti’ers hebben hun conclusies getrokken: voor hen is er geen toekomst in Oldebroek.

12 maart