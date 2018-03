Meer enkelbanden doorgeknipt in 2017

Wiv-referendum Alles wat je moet weten over het Wiv-referendum in 20 vragen

9:03 Volgende week woensdag mogen we 'voor' of 'tegen' stemmen in een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Gisteren bleek uit onderzoek dat maar 1 op de 6 Nederlanders écht weet waar die wet over gaat. Daarom: 20 vragen en antwoorden.