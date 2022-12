Meer doden en ongevallen op het spoor afgelopen jaar: 11 doden, 22 zware ongevallen

Amerikaan­se ambassa­deur moet op de blaren zitten na WK-ver­lies en deelt gratis oliebollen uit

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Shefali Razdan Duggal, deelde vanochtend gratis oliebollen uit bij het Tweede Kamergebouw. Ze had een weddenschap verloren van de Nederlandse ambassadeur in Washington DC over de wedstrijd tussen Nederland en de VS op het WK in Qatar.

7 december