Meer dan zestig horecaondernemers vechten bij rechter tegen coronasluiting

Het kabinet maakte vorige week dinsdag een pakket strengere maatregelen bekend, om de uitbraak van het coronavirus terug te dringen. Restaurants, lunchrooms en cafés moeten een maand de deuren sluiten, afhaal blijft wel mogelijk. De maatregelen zijn ‘willekeurig en disproportioneel’, aldus de ondernemers. ,,Ook na de sluiting van de horeca zal corona er nog steeds zijn. Wat wel zou verdwijnen is een groot deel van de mooie horecabedrijven die ons land rijk is’’, zei advocaat Simon van Zijll namens de eisers.

Volgens de advocaat heeft de Staat het advies van het Outbreak Management Team (OMT) in de wind geslagen. In dit document leest Van Zijll dat een deel van de horeca best open zou kunnen blijven. Het gaat dan vooral om restaurants. Ook vindt de advocaat het onterecht dat de horeca de grootste klappen van de crisis op moet vangen, terwijl volgens hem het aantal besmettingen dat gerelateerd wordt aan de horeca marginaal is. ,,Ondernemers hebben kosten noch moeite gespaard om maatregelen te nemen. Na de vorige sluiting van 2,5 maand hebben velen hun spaargeld moeten aanspreken of extra leningen moeten afsluiten. Een nieuwe sluiting veroorzaakt een vloedgolf aan faillissementen. De ondernemers willen hun zaak coronaproof open houden.”

Uitzonderlijke positie

De Staat betoogde echter dat er geen andere mogelijkheid is dan sluiting. ,,We bevinden ons middenin de tweede golf, vooralsnog zwelt die nog aan in plaats van dat deze afzwakt”, aldus de landsadvocaat. Er is ‘zonder meer’ sprake van ingrijpende maatregelen, gaf hij toe. ,,Maar we zitten nu in een uitzonderlijke positie.”

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over het coronabeleid, opperde een dag na de bekendmaking van de maatregelen dat restaurants mogelijk open konden blijven. Ze moeten dan wel onder meer gezondheidschecks blijven uitvoeren en de 1,5 meter afstand moet gewaarborgd zijn. Volgens de landsadvocaat wordt daar onderzoek naar gedaan en is er overleg over met Koninklijke Horeca Nederland. Al is het niet waarschijnlijk dat er binnen de afgesproken vier weken versoepelingen gaan komen. ,,Daar is het aantal besmettingen te hoog voor.”

Afgelopen vrijdag gaf een rechter in Berlijn elf restaurants daar gelijk in kort geding. Inzet van die zaak was de opgelegde sluitingstijd van restaurants om 23.00 uur. De rechter zei dat de Duitse gezondheidsautoriteiten van het Robert Koch Instituut met hun statistieken hebben aangetoond dat sluiting op een bepaalde tijd geen extra voordeel oplevert naast de reeds ingevoerde beperkingen, zoals bijvoorbeeld hygiënische maatregelen of maximale aantallen klanten.

Bekijk al onze video's over het coronavirus in deze playlist.