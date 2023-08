Meer dan drie uur vertraging na ongeluk op A4, traumaheli landt op snelweg

Legalise­ring online gokken levert schatkist verdubbe­ling aan gokinkom­sten op

De legalisering van online gokken was vorig jaar een vetpot voor de schatkist. Mede dankzij die maatregel zijn de inkomsten uit kansspelbelastingen vorig jaar ruim verdubbeld tot bijna 1 miljard euro, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een nieuw rapport over de overheidsfinanciën.