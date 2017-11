Meekijken met de keizersnede: bloederig, maar prachtig

Het is muisstil in de OK terwijl gespecialiseerd verpleegkundige Paulien Favier het meisje stevig tegen zich aan drukt en over haar ruggetje wrijft. Kinderen die met een keizersnede ter wereld komen, hebben vaak wat meer vocht in de longen.



Bij een vaginale bevalling wordt dat er letterlijk uitgeperst. Favier veegt het smeer van Sanne, die intussen haar eerste huiltje eruit perst. Hard en overtuigd laat ze horen dat ze er is, 3.780 gram sterk. Ze is zo groot dat een natuurlijke bevalling er niet inzat. De eerste van Miranda en Elco, zoontje Nick, was nog geen 3 kilo en kwam klem te zitten. Elco moest toezien hoe zijn vrouw bijna 24 uur lag te baren en het kind steeds weer terugdeinsde, de buik in. ,,Dat was akelig.’’ Met een vacuümpomp wist Schrickx Nick eruit te krijgen. Zonder schade voor de kleine man, maar moeder had nog wel een tijd bekkenbodemproblemen.



Hoewel de pasgeboren Sanne zich de eerste minuten stilhoudt, weet Miranda dat haar dochter in orde is. ,,Ik zag meteen dat het goed zat, ze had zo’n mooie kleur’’, zegt ze geëmotioneerd. ,,Bij Nick duurde dat veel langer.’’