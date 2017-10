Mediwiet: Ik ben geen junk, ik heb gewoon MS

,,Na deze afwijzing stortte ik in. Maar ik heb mijzelf bij elkaar geraapt en ga de strijd aan'', vertelt Peggy de Klerk. Haar zorgverzekeraar heeft ook na herbeoordeling besloten om haar mediwiet niet meer te vergoeden. Reden: Uit onderzoek is gebleken dat de werking van medicinale cannabis onvoldoende is, aldus de verzekeraar. Hiermee wordt sinds afgelopen juli mediwiet door geen enkele zorgverzekeraar in Nederland meer vergoed. ,,Dus noemen ze me een leugenaar? Ik ben geen junk. Ik slikte voorheen 26 pillen per dag met alle bijwerkingen van dien. Sinds twee jaar gebruik ik dit en heb ik nooit meer een pil hoeven aanraken'', aldus De Klerk. Ze leeft sinds 2008 met de ziekte Multiple Sclerosis (MS). Haar neuroloog besloot als laatste optie om medicinale cannabis voor te schrijven. De Klerk: ,,Als specialist gelooft zij daar in. Ze kent mijn dossier en ziet de resultaten. Medicinale cannabis heeft een laag THC-gehalte. Ik word er niet high van, maar kan juist weer pijnloos bewegen. Ik heb mijn leven terug.''

Bijstand

In augustus schreef ze een wanhoopsbrief naar de gemeente Breda. Ze heeft bij de gemeente bijzondere bijstand aangevraagd maar omdat het onder de Zorgverzekeringswet valt, was dit afgewezen. Zojuist heeft de apotheek de laatste zak vergoede medicinale cannabis geleverd. In een plastic tas zitten tien potjes. Vakkundig draait De Klerk een joint als ze haar verhaal vervolgt.



,,Ik was altijd tegen drugs. Had nog nooit een sigaret gerookt. Nu ben ik op mijn 34e begonnen met roken. Bizar toch? Ik vind de geur vies en wordt er nog altijd misselijk van. Maar alles is beter dan pillen en pijn.''



De afgelopen drie maanden heeft stichting HiBO uit Breda financiële hulp geboden. De Klerk: ,,Ze hebben me drie maanden extra zonder pillen gegeven. Daarvoor ben ik zo ontzettend dankbaar. Ik begrijp ook wel dat ze nu anderen moeten helpen.''



Haar opties raken langzaam op. De Klerk: ,,Wiet uit de coffeeshop is vervuild en ook daar heb ik het geld niet voor. De hoeveelheid die ik nodig heb zelf telen is verboden.''