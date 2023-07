Medicijntekorten blijven groeien: ‘We zijn doorgeschoten in drukken op de prijs’

Dieven hebben nieuwe truc om auto te stelen, en Michel is slachtof­fer: ‘Het zijn internatio­na­le bendes’

Bijna 3000 gevallen in de eerste helft van 2023: autodieven in Nederland zitten niet stil. Michel Goes kan erover meepraten: de spullen van zijn ernstig zieke vrouw werden samen met zijn auto gestolen. Hij is slachtoffer van een nieuw soort autodief. ,,Vroeger sloegen dieven een ruit in, nu stappen ze gewoon in.”