Medewerkers jeugdzorg haken massaal af vanwege agressie: ‘Ben met een mes bedreigd’

Personeel in de jeugdzorg krijgt bijna dagelijks te maken met agressie, variërend van scheldpartijen tot bedreigingen. Het is een van de oorzaken van het grote personeelsverloop, en dat in een sector die toch al zwaar onder druk staat. ,,Ik heb weleens achteruit moeten stappen omdat er iemand met een mes op me af kwam.”