Medewerker UWV verdacht van verduisteren 1,8 miljoen euro

‘Niet de moeder, maar juist de váder had een slechte relatie met Sharleyne’

14 december Het onderzoek rond de zaak van de in 2015 overleden Sharleyne (8) heeft zich vanaf het begin af aan gericht op moeder Hélène. Voor geen enkele andere theorie is veel ruimte geweest en toch is de moeder in 2018 vrijgesproken. Ze heeft zo veel last gehad van de verdenkingen dat ze zelfs enkele keren in elkaar is geslagen. Dat zei Paul van Jaarsveld, de advocaat van Hélène J., vanochtend in het gerechtshof in Leeuwarden.