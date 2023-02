Medemenselijkheid is niet verdwenen, er gebeuren ook ontzettend mooie dingen

Razendsnel treinen van het noorden naar de Randstad: de ambitie is er, nu het geld nog

Komt ie er of komt ie er niet? Dat is nog altijd de vraag bij de Lelylijn, de trein waarmee mensen uit het noorden sneller in de Randstad zijn. Maar de ambitie is er, en om die kracht bij te zetten werd maandag vast een officieus inspraaktraject gestart. ‘Of ie er over tien of twintig jaar ligt, is niet het belangrijkste.’

