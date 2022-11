ME bij groot illegaal feest in Ammerzoden, politie sluit afritten A2

Politie dreigt beelden relschop­pers Staphorst openbaar te maken als ze zich niet vóór dinsdag melden

De eerste geblurde beelden van een viertal relschoppers, die betrokken waren bij de gewelddadige acties rondom de sinterklaasintocht in Staphorst afgelopen zaterdag, zijn getoond. Dat gebeurde vanavond in het tv-programma Onder de loep (RTV Oost). Het viertal moet zich vóór dinsdagmorgen melden bij de politie, anders komen ze herkenbaar in beeld.

24 november