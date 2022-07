McDonald’s voert rookverbod in op terrassen, is roken op terras straks passé?

Feest met Eritrese popster loopt volledig uit de hand in Tilburg: ‘Zoiets bizars nog nooit meegemaakt’

Dat het feest zó uit de hand zou lopen bij Seven Hills in Tilburg, had eigenaar Ahmed Bouhdaid nooit gedacht. Zo’n vierhonderd Eritreeërs konden de uitverkochte zaal niet betreden en kwamen in opstand tegen de politie die ze buiten de hekken probeerde te houden. ,,Als ik had geweten dat er een cultheld optrad, had ik het niet laten doorgaan.”

