Mbo-scholen overwegen ook op zaterdagen les te geven

Vanaf 15 juni mogen mbo-scholen, hogescholen en universiteiten weer een deel van de studenten live ontvangen. De onderwijsinstellingen kunnen zo tentamens en praktijkvakken hervatten.

Om de druk op het openbaar vervoer laag te houden, gelden echter beperkingen. Maximaal 20 procent van de studenten en medewerkers mag tegelijkertijd naar de scholen. Bovendien mogen alleen lessen worden gegeven tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur. ,,Met de vervoersbedrijven maken we ons zorgen dat daardoor een nieuwe spits ontstaat tussen tien en elf”, zegt Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad.

In sommige steden staan mbo-scholen, hogescholen én universiteiten in dezelfde omgeving. Als alle studenten op dezelfde tijd naar de gebouwen drommen, wordt het ov alsnog belast. Daarom zitten de onderwijsinstellingen en vervoerders met elkaar om de tafel om afspraken te maken over het hervatten van de schoolactiviteiten. ,,Het is een logistieke puzzel", erkent Bart Pierik, woordvoerder van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Gratis reizen

Om de ruimte zo goed mogelijk te benutten, pleit de MBO Raad voor uitbreiding van de ov-studentenkaart, zodat de studenten ook op zaterdag gratis kunnen reizen. ,,Dan kunnen we meer activiteiten plannen. Je zit snel aan 20 procent van het totaal. Dat aantal is prima om mee aan de slag te gaan, maar het is ook zoeken naar voldoende ruimte", aldus Van Hout. Hij verwacht dat ook een deel van de lesactiviteiten in de zomervakantie zal doorgaan.

Op hogescholen en universiteiten zijn nog geen concrete plannen voor onderwijs in het weekend of tijdens de vakantie. Wel is er bijvoorbeeld een instelling die overweegt om de toelatingstoets voor de pabo op zaterdag te doen. ,,Vooralsnog kunnen hogescholen redelijk vooruit met die 20 procent. We denken dat we een groot deel van de vertragingen wel kunnen inlopen", zegt Eva Kloosterman, woordvoerder van de Vereniging Hogescholen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vindt het vooral belangrijk dat er goed naar het studentenwelzijn wordt gekeken. ,,Het voorkomen van studievertraging is belangrijk voor studenten, maar opleidingen moeten wel kijken hoe het voor studenten uitpakt als ze onderwijs gaan geven in de avonden, weekenden of vakanties", stelt voorzitter Kees Gillesse. Bovendien moeten studenten op die tijden wél gratis kunnen reizen met hun ov-studentenkaart.