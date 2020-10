Maurice de Hond over overleden zoon Marc: ‘Besef dat mijn kind het niet zou halen kwam in drie fasen’

Bij het verlaten van de studio hield iemand van de beveiliging Maurice de Hond (73) staande. De man zei, met tranen in de ogen: ,,Wat heb ik net een belangrijke les gehad.’’



Vooraf had niet iedereen om hem heen begrip voor het besluit om op tv te verschijnen, weliswaar na de begrafenis maar vóór de afscheidsbijeenkomst - in een theater, helemaal geregisseerd door Marc (42) zelf. ,,Ik vond het nodig, en achteraf was het geen issue meer’’, zegt De Hond vier maanden later in zijn werkkamer. Het gaat goed met hem, ‘niemand hoeft mij sterkte te wensen’. Hij is druk met zijn blogs over covid-19 en ook nog met opiniepeilen.



Zijn leven lang had De Hond een goed en innig contact met zijn oudste zoon. Verdriet? Natuurlijk zijn die momenten er, maar daar is hij tegen gewapend.



Kort voor zijn overlijden gaf Marc een interview dat erna, op 13 juni, in de Volkskrant verscheen. Over vader Maurice: ,,Hij heeft het ontzettend moeilijk met het idee dat ik doodga. En wat hij ook moeilijk vindt, is dat Remona (Marcs vrouw, red.) en ik al veel verder zijn. Dat alles voor mijn afscheidsceremonie al is geregeld, dat er al een nieuw huis voor Remona en zijn kleinkinderen is. Daar is hij allemaal nog niet aan toe.”



Misschien was vader Maurice al verder dan Marc dacht.