Matthijs (13) had tumor bijna zo groot als een tennisbal in zijn hoofd: ‘Ergens is het ook een geschenk’

Had Ali Muhammad (13) kunnen overleven? OM onderzoekt of het ziekenhuis fout zat

Het Openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar de dood van de 13-jarige Ali Muhammad uit Rotterdam. De jongen werd ernstig ziek opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis. Hoewel er veel aanwijzingen waren voor een hersenvliesontsteking, werd deze levensbedreigende aandoening niet opgemerkt. Binnen vier dagen was de vwo-scholier dood.