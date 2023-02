Mathijs zoekt helden die zijn zwangere vrouw Angela (30) uit haar auto redden: ‘Ben ze zielsdankbaar’

Mathijs Homburg (33) kreeg vrijdagochtend de schrik van zijn leven. Zijn zwangere vrouw Angela (30) verloor op de Bunschoterweg in Nijkerk de macht over het stuur en belandde ondersteboven in de sloot. Nu zoekt hij de weldoeners die haar uit de auto redden. ,,Als het vijf minuten langer had geduurd, was het héél anders afgelopen.”

Als Mathijs zijn dag in één zin zou moeten samenvatten, werd het dit: ,,Alsof ik tien jaar van mijn leven heb afgeschreven aan stress en paniek", zegt hij. ,,De grootste angst was dat mijn vrouw iets was overkomen. En de kleine natuurlijk.” Het blijft even stil. ,,Angela is 18-weken zwanger, we hebben er zeven jaar over gedaan om zwanger te raken... Gelukkig is het goed afgelopen. Maar als het vijf minuten langer had geduurd, was het een héél ander verhaal geweest.”

Angela, de vrouw van Mathijs, was vrijdagochtend betrokken bij een ongeluk op de Bunschoterweg, die Nijkerk en Bunschoten met elkaar verbindt. Rond 07.00 uur is de weg spekglad. Ze voelt haar banden wegglippen en belandt vervolgens, op z'n kop, in de sloot. In die precaire situatie zit ze niet lang, want omstanders schieten direct te hulp.

Opgevangen in naastgelegen boerderij

,,Twee of drie mannen hebben haar geholpen - het gaat om bestuurders van de bus die achter haar reed en de twee daaropvolgende personenauto's. De mannen hebben in de sloot gestaan en vervolgens voorzichtig de ruit van de auto ingetikt. Zo hebben ze mijn vrouw uit de auto gekregen en naar de naastgelegen boerderij gebracht, waar ze is opgevangen.”

Volledig scherm De auto van Angela Homburg, op z'n kop in de sloot. © Mathijs Homburg

Er volgt zucht van opluchting. ,,Na controle in het ziekenhuis blijkt alles goed te zijn met mijn vrouw, gelukkig. De schade is beperkt gebleven tot een snee aan haar vinger en een striem door de riem. En de emotionele schade, natuurlijk.”

Voor de hulp die de omstanders aan zijn vrouw boden, wil hij ze graag bedanken. Hij is ze ‘zielsdankbaar’, zegt Mathijs. ,,Ik wil ze bedanken, persoonlijk bij ze langsgaan, een kleinigheidje geven. Het is geweldig dat je zó handelt in een noodsituatie. En we willen ook graag horen wat hún indruk van die ochtend was. Dat geeft mijn vrouw ook duidelijkheid. Inmiddels heb ik één persoon via het internet gevonden - de anderen zoek ik nog. Ik hoop dat ik alsnog met ze in contact kom.”

