Massale zoektocht voor kust Katwijk levert niets op, vermiste zwemmer spoorloos

Zwemmen in open water is riskant. Rijkswaterstaat liet vorige maand weten de handen vol te hebben aan wildzwemmers en mensen die in het water in de problemen raken. In juli overleden drie drenkelingen nadat zij voor de kust van Den Haag en Wassenaar uit de Noordzee waren gehaald. Een van de mannen kwam in de problemen bij het Zuiderstrand in Scheveningen, de andere twee bij de Wassenaarse Slag net ten noorden van Den Haag. De doodsoorzaak was bij alledrie de slachtoffers verdrinking.