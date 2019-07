Massale zoektocht naar kwijtgeraakte diploma's

Duizenden Nederlanders gingen de afgelopen dagen op zoek naar hun diploma’s. Vijf keer zo veel mensen keken in het online diplomaregister. Ook mailden fors meer mensen met vragen over een zoektocht naar hun kwijtgeraakte papiertje.

Mensen die hun diploma kwijt zijn, kunnen een exemplaar opvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In een databank staan inmiddels tien miljoen digitale diploma’s. En in twee archieven in Groningen en Tynaarlo ligt 500 meter met papieren cijferlijsten.

Na een publicatie op deze site schoot het bezoek in het diplomaregister met duizenden omhoog. ,,Sommige kregen in het verleden al een afwijzing, omdat de cijferlijsten niet zijn terug te vinden. Die vragen nu of de mol nog een keertje kan zoeken”, vertelt woordvoerder Tea Jonkman. De mol, eigenlijk archivaris Hilbrand, weet bijna elk papiertje te vinden, zo beschreef deze site. En dat biedt nieuwe hoop voor diegenen die hun diploma niet eerder op tafel kregen.

Er is alleen één maar: de papieren zoektocht is niet gratis. De archivarissen die in de kartonnen dozen naar cijferlijsten speuren, hebben daar een dagtaak aan. Het kost 72 euro om een bewijs te ontvangen. Jonkman: ,,Mensen die voor de lol een verzoek indienen, schrikken van de kosten en stoppen toch maar met de zoektocht.”

Maar er gebeurt nog iets: geslaagden constateren dat niet alle cijfers op hun lijst kloppen. Ze dienen een correctieverzoek in. ,,Die verzoeken geven wij door aan de betreffende scholen, want wij gaan uit van hun cijferlijsten.”

Mensen zoeken steeds vaker naar een bewijs dat ze een diploma hebben gehaald, omdat werkgevers er vaker om vragen. Zelf zijn ze hun papiertje kwijt of hebben ze bijvoorbeeld last van een vervelende ex die het document niet wil teruggeven. Het aantal mensen dat om nieuw bewijs van een diploma vraagt, stijgt al jaren. De archivarissen krijgen dagelijks rond de twintig verzoeken binnen. Daarnaast waren er vorig jaar dik 400.000 digitale aanvragen. Die zijn wél gratis.