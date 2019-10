Massale vechtpartij in Doetinchem: 50 vechtersbazen drijven agenten in het nauw

Een massale vechtpartij in het centrum van Doetinchem heeft afgelopen nacht grote commotie veroorzaakt. In totaal waren ongeveer vijftig agenten uit heel Oost-Nederland en politiehonden nodig om de orde te herstellen. Vier mannen zijn aangehouden, meldt De Gelderlander.

De vechtpartij begon omstreeks 4.00 uur in een uitgaansgelegenheid in de Grutstraat, waar een man of tien op de vuist was gegaan. Nadat de groep de zaak was uitgezet, ging de vechtpartij buiten verder. De uitbater van de zaak sloeg alarm en belde de politie. Korte tijd later arriveerden politieagenten in wagens en busjes. Zij zagen dat in de nabijgelegen Korte Kapoeniestraat iemand werd mishandeld door één van de vechtersbazen. Toen agenten wilden ingrijpen, keerde de groep zich tegen hen, aldus de politie.

Binnen de kortste keren stonden de acht agenten tegenover een groep agressievelingen van een man of vijftig. Die sloegen en trapten op de ordehandhavers in. De in het nauw gedreven agenten trokken hun wapenstok en gebruikten pepperspray, aldus de politie. Die schaalde flink op en liet alle beschikbare agenten in de wijde regio uitrukken. Daar zaten ook meerdere hondengeleiders bij.

Gewonden

Van de vier mannen die uiteindelijk werden aangehouden, werd er één gebeten door een politiehond. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. Eem agente die gewond raakte aan haar hand kon ook ter plekke worden behandeld.

De politie is nog op zoek naar de man die werd mishandeld in de Korte Kapoeniestraat. Het slachtoffer vluchtte maar de verdachte is wel aangehouden, aldus de politie.

Veel politieinzet bij massale vechtpartij Doetinchem © Persbureau Heitink

De politie kan leeftijden en woonplaatsen van de aangehouden verdachten nog niet melden. Wel zitten alle vier de mannen momenteel nog vast voor onderzoek en verhoor. De politie is intussen volop bezig met onderzoek en vraagt mensen die getuige zijn geweest zich te melden. Mensen die foto’s of videobeelden hebben van de vechtpartij, wordt verzocht deze te delen met de politie. Dat kan via een speciale link op de site van de politie.