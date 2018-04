Massale bijval voor verbod op wilde dieren in het circus na ongeluk met olifanten

De overgrote meerderheid van de EU-lidstaten, waaronder Nederland, heeft het gebruik van wilde dieren in het circus al verboden of sterk aan banden gelegd. De grotere EU-lidstaten, met de meeste circussen en de meeste wilde circusdieren, blijven volgens de dierenwelzijnsorganisaties echter achter. ,,Alleen gecoördineerde, Europese wetgeving kan voorkomen dat dit probleem zich van het ene naar het andere land blijft verplaatsen'', stelt David van Gennep, directeur Stichting AAP. ,,In september 2015 werd in Nederland het verbod ingevoerd om exotische zoogdieren in het circus te laten optreden. Daar zijn we trots op, maar een deel van de dieren die voorheen in Nederland optraden wordt nu elders in Europa ingezet. De recente tragedie in Spanje laat zien dat het hoog tijd is om dit probleem ook in Brussel aan te kaarten. Ik heb in ieder geval meteen mijn naam op de lijst gezet.''



Van Gennep is niet de enige, ook veel bekende Nederlanders zoals Georgina Verbaan, Marian Mudder en Miryanna van Reeden tekenden en deelden de petitie. De petitie is de afgelopen dagen in diverse landen gelanceerd, waaronder Nederland.



Het doel van de petitie is om hopelijk deze zomer een miljoen handtekeningen te kunnen overhandigen aan de Europese Commissie. ,,We willen een vuist maken om te laten zien dat er in alle landen een verbod moet komen. Dat kan een hoop ellende besparen.''