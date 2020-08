Massaal testen zonder klachten, in Luxemburg werkt die strategie

VIDEO Is Hardi N. uitgelokt door de geheime dienst? 'Ze hebben een zaadje in mijn hart geplant’

24 augustus Het terreurproces tegen de zogenoemde Arnhem-groep die een grote aanslag in Nederland aan het voorbereiden was, is in de eindfase beland. De verdediging van hoofdverdachte Hardi N., vandaag in de rechtbank Rotterdam: ,,Ik ben uitgelokt door de geheime dienst.” Maar dát bewijzen is niet makkelijk.