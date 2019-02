Massaal protest tegen schorsing docent die porno keek in de klas

Een grote groep leerlingen van het Staring College in Lochem demonstreert tegen de schorsing van een docent die vorige week in de klas werd betrapt toen hij naar pornoafbeeldingen keek op zijn laptop.

Leerlingen laten weten achter de docent te staan. ,,Het hele land is in rep en roer. Hij wordt als viespeuk neergezet, terwijl school nog onderzoek doet. Eigenlijk had de school nog niks moeten zeggen”, zegt Fatih Akbulut. Chiel wil vooral een gebaar naar de docent maken. Natuurlijk is het niet gepast wat hij deed, maar het kan een keer gebeuren. Het is heel erg opgeblazen. Laat hem terugkomen en zand erover.”

De docent raakte vorige week in opspraak, omdat hij werd gefilmd door één van de leerlingen. De man had een beamer aan staan. Daardoor konden de andere aanwezigen in de klas precies zien welke sites de leraar bezocht. De man, die vlak voor zijn pensioen zit, bekeek enkele pornografische afbeeldingen. De school schorste hem na het uitlekken van de beelden.

Geruchten

Kort na het incident gingen er geruchten op internet rond dat de docent er ingeluisd zou zijn door een leerling. Die zou hem verzocht hebben te zoeken op ‘assteen’, een in het Nederlands onschuldig klinkend woord, maar de Engelse vertaling is niet zo onschuldig. De schoolleiding noemde dit bericht ‘waarschijnlijk niet waar’. Verschillende scholieren namen het desondanks voor de geschorste medewerker op.