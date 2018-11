Masmeijer vecht tegen overlevering aan België

Ex-showmaster Frank Masmeijer vecht vanmiddag bij de rechtbank in Amsterdam tegen zijn overlevering aan België. De Belgische justitie liet hem enkele weken geleden oppakken omdat hij nog een celstraf wegens cokesmokkel moet uitzitten. Masmeijer blijft echter roepen dat hij onschuldig is en wil in vrijheid zijn hoger beroep afwachten, dat volgende week vrijdag begint in Antwerpen.

De juridische tragedie rond Masmeijer (57) en zijn hartstochtelijke verzet tegen een gevangenisstraf duurt daarmee maar voort. De vroegere televisiester is er vandaag in persoon bij in de Amsterdamse rechtbank. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops zegt een uur lang te gaan betogen waarom het onrechtmatig is dat Masmeijer nu zou moeten worden overgeleverd aan de Belgische justitie. Knoops vindt onder meer dat België het overleveringsbevel verkeerd gebruikt, onder meer omdat Masmeijer niet vluchtgevaarlijk is. De uitspraak van de rechter wordt niet vandaag verwacht.

Smokkel

Masmeijer werd een jaar geleden in België veroordeeld tot acht jaar cel (waarvan hij nog een deel moet uitzitten) voor zijn deelname aan grootschalige cocaïnesmokkel via de Antwerpse haven. Er zat 467 kilo drugs verstopt tussen een partij bananen uit Zuid-Amerika. Bij de smokkel waren meerdere mensen betrokken. Masmeijer heeft altijd gezegd dat hij niets wist van de smokkel en dat hij er is ingeluisd.

Masmeijer kreeg in oktober 2017 in Antwerpen bij zijn veroordeling te horen dat hij per direct aan zijn celstraf moest beginnen. Hij was echter niet bij de uitspraak aanwezig en bleef in Nederland. Omdat hij geen geheim maakte van zijn verblijfplaats en zijn hoger beroep nog behandeld moet worden, liet de Belgische justitie hem lange tijd met rust.

Tralies

Tot vorige maand. Toen werd hij in een hotel in Breda opgepakt in het bijzijn van zijn schoonzoon. Masmeijer zat enkele dagen vast, maar justitie in Amsterdam liet hem weer gaan tot aan de behandeling van het overleveringsverzoek, als hij zijn paspoort zou inleveren. De behandeling van dat overleveringsverzoek vindt dus vandaag plaats. Het heeft er alle schijn van dat de Belgische justitie alvast de overleveringsprocedure heeft opgestart om ervoor te zorgen dat Masmeijer bij een eventuele veroordeling in hoger beroep wel naar België wordt gestuurd en achter tralies kan worden gezet.