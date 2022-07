Masmeijer mocht in België niet vervroegd de cel uit, daarna liet hij zich naar Nederland overplaatsen

Frank Masmeijers verzoek om vervroegd te worden vrijgelaten werd in januari 2021 in België nog afgewezen. Pas dáárna maakte hij gebruik van zijn recht om de rest van zijn straf in Nederland uit te zitten en diende hij hier zijn verzoek tot gratie in.

Masmeijer werd 27 juni 2019 in Antwerpen in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar cel én een boete van 90.000 euro voor zijn aandeel in een groot drugstransport in de Antwerpse haven. Ook werd Masmeijer schuldig bevonden aan enkele andere feiten, zoals het stelen van 32.000 euro van een man van wie hij de creditcard afhandig had gemaakt.

In juli van datzelfde jaar besloot de gevallen tv-presentator niet in cassatie te gaan tegen de straf. Alles bij elkaar had Masmeijer toen al zo’n zeventien maanden in de cel gezeten. In België bestaat de kans om na één derde van je straf vrij te komen, áls je een goed reclasseringsplan voor jezelf bij de strafuitvoeringsrechter neerlegt. Masmeijer had dus ergens in de eerste maanden van 2021 al op vrije voeten kunnen zijn.

Onlogisch

Het lijkt in eerste instantie dus onlogisch dat hij toch gebruik heeft gemaakt van het recht om een deel van zijn straf in Nederland uit te zitten. In Nederland zou Masmeijer immers minstens twee derde van zijn straf moeten uitzitten, effectief veel langer dus. ,,Maar helaas werd zijn verzoek voor vervroegde invrijheidstelling in België in januari 2021 afgewezen,” zegt Geert-Jan Knoops, een van de advocaten die Masmeijer in zijn hele gevecht met justitie heeft bijgestaan.

De garantie om zijn straf in Nederland te mogen uitzitten had Masmeijer gekregen toen hij naar België werd overgeleverd voor het hoger beroep in zijn zaak. Maar hij maakte daar volgens Knoops pas gebruik van nádat zijn verzoek om vervroegde invrijheidstelling in België was afgewezen. ,,In oktober 2021 is hij overgeplaatst,” aldus Knoops.

Helft van straf uitgezeten

Daarna heeft hij dus in Nederland - met succes - zijn gratieverzoek ingediend. Frank Masmeijer (60) heeft daarmee ongeveer de helft van zijn negen jaar celstraf uitgezeten.

De reden dat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zijn gratieverzoek heeft ingewilligd, wordt helaas niet gegeven. De kans is echter groot dat het feit meespeelt dat hij in België (waar hij zijn misdaad pleegde en werd veroordeeld) al vrij had kunnen zijn. Zelfs al was dat in de praktijk dus niet gelukt. Bij het opleggen van zo’n straf houdt een Belgische rechter immers wel rekening met die kans op vervroegde invrijheidstelling. Het gerechtshof in Nederland kan dat ook hebben laten meewegen.

De persoonlijke omstandigheden spelen bij gratieverzoeken echter de doorslaggevende rol. Advocaat Geert-Jan Knoops liet gisteren los dat ‘het met Masmeijer niet goed gaat’. Details daarover gaf Knoops niet. Maar wel dat dat de belangrijkste reden is geweest voor zijn vrijlating. Masmeijer zelf heeft, nadat hij bekend heeft gemaakt dat hij gratie heeft gekregen, niet meer gereageerd.

Als Masmeijers gratieverzoek was mislukt, had hij ook nog een (dure) civiele procedure kunnen starten om de ‘Belgische regels’ voor vervroegde invrijheidstelling toe te passen. Dat soort procedures hebben vaker met succes plaatsgevonden in Nederland.

