‘Martelaar’ Willem Engel bijt opnieuw in het stof, rechters worden niet vervangen

De wrakingskamer heeft het verzoek tot wraking van de rechtbank Rotterdam in de zaak rond Willem Engel afgewezen. De voorman van de voormalige actiegroep Viruswaarheid wilde de rechters vervangen omdat ze vooringenomen zouden zijn. De wrakingskamer noemt het verzoek nu ‘ongegrond’. In al zijn strafzaken was het de derde keer dat Engel het vertrouwen in de rechters opzegde. ,,In deze zaak had ik geen andere keuze dan te wraken”, zo zei de coronascepticus.

Engel, die terechtstaat voor het versturen van opruiende Twitterberichten, wraakte de rechtbank op maandag 9 januari. De voorman van de voormalige actiegroep Viruswaarheid gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in de rechtbankvoorzitter. ,,Ik krijg de indruk dat u het regime ondersteunt”, zei Engel tegen de rechter. ,,U staat politiek recht tegenover Viruswaarheid.” Senior strafrechter Jacco Janssen reageerde vorige week zichtbaar geïrriteerd op de wraking. ,,Waarom wraakt u ons nu? Wáárom? Ik vind dit heel vervelend, klopt. Daar zal ik eerlijk in zijn!”

Grap

De voorzitter en de oudste rechter zijn volgens Engel vooringenomen, omdat zij in 2020 een veroordelend vonnis hebben gewezen inzake een ‘coronahoester’. Volgens de wrakingskamer is er echter geen vooringenomenheid te lezen in dit vonnis. ,,Het gaat om een vonnis uit 2020, waarin het gaat om andere feiten en met een andere verdachte dan u. Dat zijn aanmerkelijke verschillen.”

Verder zou de voorzitter volgens Engel vooringenomen zijn omdat hij in november vorig jaar zou hebben getweet wie zijn zitting in de zaak-Engel ‘over kan nemen’. Volgens diezelfde voorzitter geeft die tweet geen blijk van vooringenomendheid, maar gaat het om een grap over een avond sporten in familieverband en heeft het inhoudelijk niets met de zaak tegen Engel te maken.

Verder vindt Engel het onbegrijpelijk dat de rechtbank niet direct een beslissing neemt over zijn verzoeken en dat ze per se uitspraak wilde doen op 16 januari. Ten slotte zou Norbert Dikkeboom, de initiatiefnemer achter de massa-aangifte, een voorkeursbehandeling genieten van de rechtbank. De wrakingskamer gaat daar allemaal niet in mee, een rechter mag best een eigen mening hebben zonder daarbij de onafhankelijkheid te verliezen.

‘Martelaar’

Engel rept van een politiek proces en is van mening dat hij als mensenrechtenactivist geen eerlijk proces krijgt. Hij leverde naar eigen zeggen nieuw bewijsmateriaal aan voor de vermeende politieke bemoeienis en wilde daarom bijvoorbeeld minister van justitie Dilan Yesilgöz oproepen als getuige. De rechtbank besloot zich daarover uit te spreken tijdens de uitspraak, wat voor Engel reden was de rechtbank te wraken.

Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht, vermoedt dat Engel het wrakingsmiddel misbruikt om de rechtsgang dwars te zitten. ,,Hij grijpt elk podium om ophef te creëren. Het is vervelend belletje trekken, bedoeld om de rechtsstaat zwart te maken. Dat is zijn verdienmodel: zichzelf presenteren als een martelaar. Hij is het zogenaamde slachtoffer.”

Hoogleraar staatsrecht Paul Bovend‘Eert kan zich de frustratie bij de rechters in de zaak-Engel goed voorstellen. Temeer omdat de rechtbank juist besloot later uitspraak te doen zodat Engel op vakantie kon, iets wat niet heel gebruikelijk is in de rechtsstaat. ,,Als een rechter zich coulant heeft opgesteld en een fatsoenlijke motivering voor wraking uitblijft, kan ik mij die irritatie heel goed voorstellen. Een rechter steekt veel energie en passie in de behandeling van een zaak”, weet Bovend‘Eert.

Engel wilde dat de rechtbank eerst over zijn verzoeken zou beslissen in plaats van meteen uitspraak te doen. Tegen Engel is een taakstraf van 180 uur en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk geëist.

Wrakingskamer

De wrakingskamer, gevormd door drie andere rechters, ging de afgelopen dagen na of er daadwerkelijk sprake is van vooringenomenheid. Zij moesten vervolgens beslissen of dat het verzoek gegrond was. Dat bleek niet zo te zijn. Het proces kan daardoor nu weer verder.

De rechtbank besloot aanvankelijk om op 16 januari (gisteren dus) uitspraak te doen zodat Engel zes weken op vakantie kon, maar die datum is door de wraking niet gehaald.

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: