Marrie brengt bambi Jill met de fles groot: ‘Doe mijn best haar in leven te houden’

Wie winkel Jungle Meubelen van Marrie Borgers (58) in Barneveld binnenstapt, moet niet gek opkijken, als ze net haar damhertje Jill de fles aan het geven is. Borgers zag Jill in het weiland lopen, toen ze bij een boer in de omgeving van Barneveld herten kocht voor bij haar boerderij in Kootwijkerbroek. ,,Jill was net geboren, ze stond helemaal alleen. Haar moeder was net overleden. Ik heb weleens konijnen, honden en zelfs een varkentje grootgebracht, een hertje nog niet. Maar ik dacht: ik maak wel tijd.”