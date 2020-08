Marktkooplui verjagen boa's die mondkapjes controleren: ‘Laat ons met rust, mafkezen’

De spanning rond de mondkapjesplicht in Amsterdam loopt steeds verder op. Gemeentelijke handhavers voelden zich gisteren op de Albert Cuypmarkt zodanig geïntimideerd dat er extra mensen moesten worden opgetrommeld. Een mondkapjescontrole die vandaag op de markt zou plaatsvinden, is zelfs uitgesteld ‘om eerst extra veiligheidsmaatregelen te nemen’.

Een woordvoerder van de afdeling Toezicht en Handhaving openbare ruimte van de gemeente erkent dat de spanning gisteren op de Albert Cuyp zo hoog opliep, dat er extra mensen naar de markt moesten worden gestuurd.

Volgens de gemeente was het daarom beter de handhavers vandaag ‘elders in te zetten'. ,,We laten ons niet wegjagen, maar de gespannen sfeer heeft er wel toe geleid dat we onze mensen vandaag ergens anders hebben ingezet en dat we extra veiligheidsmaatregelen hebben genomen zodat onze mensen hier deze week hun werk wél veilig kunnen doen.”

Ondernemers op de markt zijn al wekenlang woest op de gemeente over de mondkapjesplicht. ,,De omzet is meer dan gehalveerd,” zegt Bouke Burger van Exploitatie Albert Cuyp BV. Volgens hem is het logisch dat marktkooplui over de rooie gaan zodra ze boa's zien. ,,De markt is verlaten, dan willen die boa’s een 13-jarige meisje bekeuren dat zonder mondkapje loopt. Ja, toen moesten ze er een paar echt vasthouden.”

Klanten weg

De woede bij de ondernemers is groot. ,,Wij zijn niet tegen mondkapjes, maar doe dan heel Amsterdam. Dit is absurd. Zodra de boa's verschijnen lopen de klanten weg en gaan ze twee straten verderop boodschappen doen,” aldus Burger die morgen een bezwaar indient bij de gemeente met als doel de mondkapjesplicht per direct te stoppen. ,,Als dat niet lukt, stappen we naar de rechter,” aldus Burger. ,,De mondkapjesplicht duurt nu tot 31 augustus maar zolang het niet zeker is dat het daarna stopt, gaan wij door.”

Een filmpje op Facebook wakkert de woede verder aan. Te zien is hoe op een ogenschijnlijk verlaten markt enkele boa's een onderneemster vragen een mondkapje op te doen. Dat weigert zij. ,,Ik zet hem alleen op als er mensen in de buurt zijn,” zegt ze. Op de achtergrond is een andere ondernemer te horen: ,,Laat ons met rust, er loopt geen hond hier, mafkezen. Marktkoopmannen pesten.”

De Wallen

Burgemeester Femke Halsema kondigde afgelopen vrijdag aan dat er vanaf het weekend strenger zou worden gecontroleerd op mondkapjes, die verplicht zijn op vijf plekken in de hoofdstad. Op de Wallen, de lastigste plek om de 1,5 meter afstand te houden, gebeurde zaterdag nog weinig. Maar zondag liepen de handhavers in grote groepen het 'Red Light District’ in.

Boa's uit alle delen van Amsterdam zouden die dag naar de Wallen zijn gestuurd om massaal waarschuwingen uit te delen en eventueel te bekeuren. De boetes werden alleen uitgedeeld aan bezoekers die, ondanks de overmacht aan handhavers, boos en agressief werden. Dat leidde in totaal tot 148 bekeuringen van 95 euro. Ter vergelijking: in Rotterdam - waar ook in delen van het centrum een mondkapjesplicht geldt - werden in het weekend slechts vier mensen bekeurd.

Enkele ondernemers en protestgroep ‘Viruswaarheid’ gingen zelfs naar de rechtbank om de mondkapjes verboden te krijgen: