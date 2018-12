Marinierskazerne komt nog later naar Vlissingen

Staatssecretaris Barbara Visser (VVD, Defensie) schrijft dat aan de Tweede Kamer. Er is veel weerstand bij de mariniers om te verhuizen van Doorn naar Vlissingen. Volgens Arjen Rozendal van de militaire vakbond AFMP is een fors geschilpunt ontstaan tussen de werkgever en de mariniers.

De vraag moet worden beantwoord of de verhuizing van de mariniers van Doorn naar Vlissingen daadwerkelijk een verhuizing betreft of dat het een reorganisatie is. ,,Bij een verhuizing hebben de mariniers een volgplicht. Ze moeten hun werk volgen. Voor de vele burgers die op de kazerne in Doorn werken, geldt die volgplicht echter niet. Ze kunnen dan niet terugvallen op een sociale regeling.” Het is een ingewikkelde discussie die de vakbond vanaf de zijlijn nauwgezet volgt.

Opgeschort

Het ministerie van Defensie praat met vertegenwoordigers van het personeel over de voorgenomen verhuizing. Omdat dit overleg nog niet is afgerond, wordt de gunning van de voorbereidende werkzaamheden zoals de sanering van grond opgeschort tot 1 juli.

Verantwoordelijk staatssecretaris Barbara Visser houdt tot dusverre vast aan de verhuizing. Maar in de Tweede Kamer zijn twijfels, onder andere bij coalitiegenoot D66. Ingewijden sluiten niet uit dat er opnieuw naar het besluit wordt gekeken.

Bezuinigingen

In 2012 is het besluit genomen om de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen te bouwen. Toen was het plan dat het medio 2017 in gebruik zou worden genomen, maar eerder dit jaar was dat al verschoven naar 2022.

De verhuizing roept al jaren grote weerstand op binnen alle rangen van het Korps Mariniers. Zo noemde kolonel Frederik Swart eerder de bezuinigingen en aanstaande verhuizing naar Vlissingen dieptepunten in de historie van de marine. De mariniers zijn bang dat vooral hun partners moeilijk een baan kunnen vinden in Zeeland en blijven liever in het midden van het land wonen en werken.