Marinekantine dicht vanwege muizen, fijnstof en ijzerwater

De kantine en eetzaal van de marine in Den Helder is met onmiddellijke ingang gesloten vanwege hygiënische problemen. Bij een controle van het gebouw, waar doordeweeks honderden medewerkers eten, bleek dat de voedselveiligheid niet kan worden gegarandeerd.

Volgens een woordvoerder van Defensie zijn er al langer problemen met het oude gebouw op de Nieuwe Haven met de naam Meeuwennestt. Het gaat om meldingen over ongedierte, de luchtbehandeling en roestvorming in het drinkwater. Personeel heeft daar meermalen zorgen over geuit. Dat leidde tot controles en tussentijdse maatregelen. Maar na een controle eind deze week is besloten het gebouw dicht te houden tot de problemen zijn opgelost.

Defensiebond ODB trok gisteren aan de bel over de situatie in het Meeuwennest. Onder de kop 'De meeuwen lusten er geen brood van' kaartte de vakorganisatie de problemen aan op haar website. Ze zei 'ontzet' kennis te hebben genomen van het feit dat in de kantine dagelijks muizenkeutels en -urine worden opgeruimd. 'Elke dag wordt het voedsel aangevreten'.

Ook de luchtbehandeling is volgens haar aan de vervanging toe. 'Terwijl je een bakkie koffie wilt pakken, wordt je gratis en voor niets getrakteerd op een dosis fijnstof'.

De Arbodienst van de marine sloot het Meeuwennest in december vorig jaar ook al, blijkt uit een artikel van het Noord-Hollands Dagblad. Dit nadat er fijnstof uit het ventilatiesysteem was gekomen. 'Daar was aan gewerkt maar toen het systeem werd aangezet, begon het volgens marinebronnen stof te blazen in plaats van lucht af te zuigen. Er zouden naar verluidt klachten zijn over hoofdpijn en bloedneuzen.' De sluiting van de kantine en reiniging van het ventilatiesysteem zou een dag hebben geduurd.

Naast een haperend luchtventilatiesysteem is ook de concentratie ijzer in het drinkwater in het bedrijfsrestaurant te hoog, zegt de vakbond. ,,De hoeveelheid is 50 procent boven het toegestane maximum gekomen.

Het voltallige personeel kaartte de hygiëneproblemen volgens de ODB tevergeefs aan in een brandbrief aan de medezeggenschapscommissie waaronder ze vallen. 'U raadt het al … die hebben het in de vuilnispul laten belanden.'

Het personeel heeft volgens haar veel in het werk gesteld om de voedselveiligheid en vooral die van de klanten op de eerste plaats te stellen. 'Maar het gebouw is al meer dan 20 jaar toe aan een grondige renovatie; of beter gezegd …. complete nieuwbouw!'

Toen de vakorganisatie dacht alles gehoord en besproken te hebben, werd volgens haar nóg een ‘klein probleempje’ onder de aandacht gebracht: de drinkwaterkwaliteit. 'Het blijkt dat de hoeveelheid ijzer in het water 50 procent boven het toegestane maximum is gekomen. De hogere legerleiding weet van alle problemen, maar doet alsof alles normaal is en speelt het balletje terug naar het personeel.'

Voor het marinepersoneel is de maat vol. Zij eist handhaving van de HACCP-regelgeving (Hazard Analysis and Critical Control Points, een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen) en wordt daarin gesteund door de vakorganisatie. Die drong er gisteren bij de werkgever op aan om het Meeuwennest per direct te sluiten. 'Iedere dag dat het cafetaria nog open is, is een dag teveel', schrijft ODB-voorzitter Erik Jurriëns op de website van de vakorganisatie.

