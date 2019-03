Marijn gaat onderuit met haar scooter door tape over de weg: ‘Misselijkmakende grap’

De vrouw was op weg vanaf haar werk in Arnhem naar haar woning in Elst en reed even na 19.00 uur door het park. Het schemerde, waardoor ze uit het niets ‘bovenop de tape knalde’, vertelt ze. ,,Ik had er niets van gezien. Daar was het te donker voor. Zoiets houd je ook niet in de gaten als je er langs komt. Pas toen ik overeind kwam, zag ik de tape.’’