Mariëtte werd op haar 13de verkracht door haar gynaecoloog: ‘Hij zei: Zo, nu ben je geen maagd meer’

Schuldig, vies en vernederd. Mariëtte Schrijver weet bijna een halve eeuw nadat ze als jonge puber werd verkracht nog precies hoe ze zich voelde. De kunstenares vertelt uiterlijk onbewogen over de gruwelijke gebeurtenis die haar de rest van haar leven zou tekenen. Ze vindt dat ze haar verhaal moet delen om anderen te helpen. ,,Duizenden vrouwen en kinderen in Nederland krijgen te maken met seksueel geweld. Zolang dat gebeurt, vind ik dat ik er niet over mag zwijgen.’’



Schrijver is al jaren professioneel beeldend kunstenaar en exposeert in internationale musea. Haar trauma’s spelen een belangrijke rol in haar kunst. Vanaf maandag 25 november zijn in het Cultuurhuis in Woudenberg kunstwerken van haarzelf en vijf andere slachtoffers van seksueel en/of huiselijk geweld te zien. Schrijver hoopt dat de tentoonstelling slachtoffers helpt om naar buiten te treden met hun verhaal. ,,Het belangrijkste is dat mensen voor zichzelf vrede kunnen vinden. Daar ben ik zelf na al die jaren nog steeds mee bezig.’’