Marian en Adrie kapot van verdriet, boom voor overleden zoon Ron plots gekapt

Verslagen zitten ze op de bank. Marian (71) en Adrie (75) uit Dordrecht. Díe boom, die kapotgemaakte boom, was niet zómaar een boom. Het was de énige echte herdenkingsplek die ze hadden voor hun zoon Ron. Een boom die ze zelf hadden geplant in een speciaal hiervoor bedoeld bos en negen jaar hadden zien groeien. Een boom waarbij ze herinneringen ophaalden aan hem, een plek waar ze naartoe gingen als ze van verdriet even niet meer wisten waar ze het zoeken moesten. Waar ze troost vonden, en liefde. Die boom stond symbool voor hun enige kind. En die is zonder enige reden omgehakt. ,,We zijn er de hele tijd mee bezig. Dag en nacht. Dit doet zoveel pijn.”